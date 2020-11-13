İsrail BAE işbirliği sınır tanımıyor

Eylül ayında, İsrail'le ihanet anlaşmasına imza atan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) işgalci yönetimle arsız ortaklığında sınır tanımıyor. Eylül ayından bugüne Tel-Aviv'le birçok alanda işbirliği ve yatırım projelerine imza atan Körfez bölgesinin çıbanbaşı ülkesi, Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ortak projeleri gündemine aldı. İsrail Kanal 20 televizyonu ve Yediot Ahronot gazetesinin bildirdiğine göre Batı Şeria'da kurulu yasa dışı yerleşimlerden bir heyet hafta başında Dubai'de BAE'li iş adamlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde tarım ve su arıtma projeleri başta olmak üzere pekçok alanda iş birliği imkanları konuşuldu. Batı Şeria'da Filistin halkına ait tarım alanlarının Yahudi yerleşimciler tarafından sık sık saldırıya uğradığı biliniyor.

İLHAK PROJESİNE DESTEK

BAE'nin bu adımının İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak projesini durdurmak bir yere desteklemek anlamına geldiği belirtildi. Abu Dabi, sözde "normalleşme" anlaşmasıyla Tel-Aviv'in ilhak planını durdurduğunu iddia etse de, İsrail yönetimi anlaşmaların ilhak projesini durdurmayacağını pek çok kez yinelemişti.

İŞGAL ÜRÜNLERİ RAFLARDA

3 MİLYAR DOLARLIK FON

BAE, ABD ve İsrail geçtiğimiz ay 3 milyar dolarlık "Abraham Fonu"nun kurulduğunu ilan etmişti. Fonun, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulu yasa dışı yerleşimlere yapılacak yatırımlarda kullanılacağı iddialar arasındaydı.