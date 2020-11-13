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Üretimin düşmanı yüksek faiz

Faiz lobisi Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde faiz artırımı için tehditlerine başladı. Ekonomik tablodaki rahatlamanın sürmesi için ortalama 500 baz puan "faiz artırımı"nın zorunlu olduğu algısı piyasalara pompalanıyor. İşadamları olası artışın pandemide potansiyeli artan üretime darbe vuracağını belirtiyor.<
 13 Kasım 2020 07:20
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Üretimin düşmanı yüksek faiz

Ekonomi yönetimi tarafından piyasalara verilen olumlu mesajlar göstergeler üzerinde dengelenme sağlarken, faiz lobisi önümüzdeki hafta yapılacak olan Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu (PPK) öncesi diş göstermeye devam ediyor. Ekonomik göstergelerdeki rahatlamanın sürmesi için ortalama 500 baz puan faiz artırımı gerektiği algısı piyasalara yerleştirilmeye çalışılıyor. Salgın sonrası Türkiye'nin önünde güçlü tedarik zinciri ve üretim gücüyle önemli bir potansiyel bulunurken, salgın süreciyle birlikte Türkiye büyük pazarlarda en önemli üretim üssü görülüyor. Her türlü faiz artırımının en önemli etkisi ise üretime ve yatırımlara olacak.

GEREKLİ MESAJLAR VERİLDİ

Faiz lobisi Merkez Bankası'nı kritik toplantı öncesi sıkıştırmaya çalışıyor. Geçmişte faizlerin 24'e kadar yükselmesiyle büyük külfet altına giren Türkiye ekonomisinin aynı yolda yürümesi isteniyor. İş dünyası ise uzun vadeli kalkınmanın yatırımdan geçtiğinin altını çiziyor. Pandemi sürecini başarılı yöneten Türkiye'nin, son çeyrekte ihracat, imalat gibi birçok farklı alandaki göstergeleri her geçen ay yükseliyor. Yabancı yatırımlara yönelik mesajlar da bu pozitif havanın devam edeceğinin sinyallerini verdi.

ARTTIR ARTIR NEREYE KADAR

Yüksek faiz artırımı isteyen kesimin önceliği ise piyasa koşullarının aksine anlık değişimlerde servetini katlamak. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, döviz kurlarındaki değişkenlik nedeni ile son dönemlerde faiz lobisinin yeniden harekete geçtiğini belirterek bunu bir çözüm önerisi gibi sunmaya çalışan kesimlere sert şekilde yüklendi. Aydın, "Kısa vadede bu çözüm metodunun uzun vadede yansıması 'Üretimi kes, vatandaşı borçlandır' demektir. Türkiye'de oranlar Mozambik'in de ötesinde. Faiz arttır arttır.. nereye kadar. Arttırdıkça daha çok arttırılması için talepler bitmez tükenmez" dedi.

Yeni Şafak
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