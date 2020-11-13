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Karabağ tezkeresi Meclis'e geliyor

Karabağ'a Türk askerinin gönderilmesine yönelik tezkere hazırlıkları başladı. Dağlık Karabağ'da Türk-Rus ortak barış gücü merkezinin kurulmasına yönelik kararın alınmasının ardından gözler Cumhurbaşkanlığı'na çevrildi
 13 Kasım 2020 07:10
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Karabağ tezkeresi Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin Karabağ'a TSK unsurlarını gönderebilmesi için gerekli olan 'yetki tezkeresi' hazırlıklarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı hazırlanacak olan tezkerede, Türkiye'nin Karabağ'daki konumu ve nasıl bir şekilde hareket edeceği anlatılacak. Ayrıca, tezkerenin kullanım amaçları da detaylı bir şekilde yer alacak.

HAFTAYA GENEL KURUL'DA

Tezkerenin bu hafta Meclis'e sunulması ve önümüzdeki hafta ise Genel Kurul gündemine getirilmesi planlanıyor. Anayasanın 92'nci maddesine dikkat çeken AK Parti kurmayları, "Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi TBMM'nindir. Bu konunun kısa bir süre içerisinde Meclis'ten geçerek tamamlanacağını öngörüyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi. Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için oylamaya katılanların salt çoğunluğu yeterli olacak.

AK PARTİ BİLGİLENDİRME YAPACAK

AK Parti grup yöneticileri, tezkere ile ilgili süreç konusunda hem MHP'yi hem de CHP ve İYİ Parti'nin temsilcilerini bilgilendirecek. Bunun yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da CHP ve İYİ Parti'ye ziyaretlerde bulunarak tezkereye ilişkin bilgi vermesi planlanıyor.

Ebru KARATOSUN
Türkiye
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