1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korona, vekiller arasında hızla yayılıyor

AK Parti milletvekilleri, özellikle Cumhurbaşkanının katılacağı programlar öncesinde sık sık korona testi yaptırıyor
 13 Kasım 2020 07:16
+Aa- Yazdır
Korona, vekiller arasında hızla yayılıyor

Bu haftaki grup toplantısı öncesinde de toplantıya katılacak vekillerden alınan testlerin 11'inin sonucu pozitif çıktı. Son 4 günde AK Parti'den Tamer Akkal, Süreyya Sadi Bilgiç, Husret Dinç, Yelda Erol Gökcan, Arzu Aydın, Cemal Bekle, Mutlu Aydemir, Selahattin Minsolmaz, Kadir Aydın, Refik Özen ve Ali İhsan Yavuz'un korona testleri pozitif çıktı. Geçen hafta da 12 milletvekili virüse yakalanmıştı. Tüm uyarılara rağmen, özellikle mesafe konusunda kurallara uymakta zorlanan milletvekilleri arasında hastalığın hızla yayılması, 'Meclis'te süper bulaştırıcı mı var?' sorusunu akıllara getirdi. TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün Kamu Denetçiliği seçimi için gizli oylama yapıldı. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Adıyaman Muhammet Fatih Toprak, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık ile MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu tasnif komisyonunda görev aldı. AK Parti'li Özen bu çalışmalar sırasında korona test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi ve Meclis yönetimine bilgi verdi. Özen'le yakın temas içinde bulunan diğer milletvekilleri ve personel uyarıldı. Özen, test sonucu öğrenmesinden birkaç saat önce, AK Parti Genel Merkezindeki Cevdet Yılmaz ile Efkan Ala arasında yapılan devir-teslim törenine de katılmıştı.

İKİNCİ DEFA YAKALANDI

Öte yandan, ikinci defa koronaya yakalanan AK Partili vekil Vahit Kiler iyileşti. Bugüne kadar sadece AK Parti'den 48 milletvekillinin koronavirüse yakalandığı belirtildi. Milletvekillerinin büyük çoğunluğu tedavi süreçlerini evinde geçirdi. Son 4 günde koronavirüs testi pozitif çıkan 11 milletvekillinden ikisinin hastanede tedavi gördüğü, diğerlerinin ise 10 gün süreyle karantinada kalacakları öğrenildi.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsü yenen doktor: ilk kez ölüm korkusu yaşadım
13 Kasım 2020 08:41		 'Beton kirli, kirişler zayıf'
13 Kasım 2020 08:12
Aşı çalışmalarında ilk sonuçlar umut verici
13 Kasım 2020 07:50		 Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
13 Kasım 2020 06:30
TEM'de zincirleme kaza: Alev topuna döndü
13 Kasım 2020 02:03		 Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 53 milyonu geçti
13 Kasım 2020 01:01
İtfaiye eri, 5 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti
12 Kasım 2020 23:31		 Doç. Dr. Kömür: Yağmurda ıslanan maskeleri değiştirin
12 Kasım 2020 23:17
Covid-19 kısıtlamaları 'kızamık'vakalarını arttırdı
12 Kasım 2020 22:59		 Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü
12 Kasım 2020 22:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:01 - Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim08:58 - 'Çürük elma' iddialarına Bakanlık inceleme başlattı08:41 - Koronavirüsü yenen doktor: ilk kez ölüm korkusu yaşadım08:30 - Ankara'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı08:29 - Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var08:27 - Dolandırıcılıkla suçlanan 'Fikret Zikret Hoca' beraat etti
08:24 - FETÖ'cüler maklube sofrasında yakalandı08:20 - Meclis'te Kovid-19 temizliği08:18 - Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı08:12 - 'Beton kirli, kirişler zayıf'08:10 - Depremde iki kızını kaybeden milletvekili'nden uyarı: Başka hayatlar sönmesin08:07 - Sirkeci'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
08:04 - Özdağ için karar haftaya verilecek07:56 - 'Öbek örgütlenmesi' ile seçim hazırlığı07:53 - Sarıgül parti kuruluşunu öne çekti07:50 - Aşı çalışmalarında ilk sonuçlar umut verici07:44 - Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
07:41 - Kocaeli'de aile faciası: Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cüler maklube sofrasında yakalandı
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
15 bin adayın girdiği kaymakam adaylığı sınavı hala açıklanmadı
Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim
Sarıgül parti kuruluşunu öne çekti
Korona, vekiller arasında hızla yayılıyor
Depremde iki kızını kaybeden milletvekili'nden uyarı: Başka hayatlar sönmesin
Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
S-400'ün 2. filosu da gelmeli
'Çürük elma' iddialarına Bakanlık inceleme başlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor 6
Hediye alma,menfaat sağlama yasağı 2
Memurlar.Net WhatsApp Hattı 3
opera 2
nikol peşinyan 2
tacize uğrayanların,susması 2
olur öyle 1
g8 ülkeleri 1
hayal gücü 1
Sizi anlatan şiir 2
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Eskişehir Alpubel Enerji 1 İşçi Alacak
Van Tuşba Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam