'Öbek örgütlenmesi' ile seçim hazırlığı
|13 Kasım 2020 07:56
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Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: CHP'nin örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede, il başkanlıklarına "performans kriteri" gönderdiklerini belirtti. Salıcı, şöyle dedi: "Doğu, Güneydoğu il başkanlarımızı çağırdım. Tek tek anlattık. İlleri konuştuk. Sonra milletvekili çıkaramadığımız 7 il başkanını çağırdık.
Tek tek konuştuk.
Bu arada örgütle ilgili yani örgütün performansını ölçen, örgütün sahadaki çalışmasını artırmaya çalışan, onları teşvik eden bir yöntem izliyoruz... Mesela bir köyde, bir beldede üyemiz yok. Bunların tamamı anketle ya da başka bir şeyle değil, genel merkezin kayıtlarında ya da il başkanlarımızın kayıtlarında zaten görünüyor. Bunlar üzerinden giden bir şey yapıyoruz. Bir öbek örgütlenmesi çalışması var. Mahalle mahalle, sandık sandık arkadaşları görevlendiriyoruz. Sandık başında önümüzdeki ilk genel seçimde görev alacak arkadaşları şimdiden belirliyoruz."
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