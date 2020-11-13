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Depremde iki kızını kaybeden milletvekili'nden uyarı: Başka hayatlar sönmesin

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun ilk toplantısında, Başkanvekili AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, iki kızını kaybettiği 1999 Marmara Depremi'nde ailesiyle yaşadığı dehşet anlarını anlatınca duygusal anlar yaşandı
 13 Kasım 2020 08:10
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Depremde iki kızını kaybeden milletvekili'nden uyarı: Başka hayatlar sönmesin

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Partilerin ortak önerisiyle oluşturulan komisyonun ilk toplantısında, Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu, depreme karşı alınacak önlemler konusunda her nüansı dikkate alarak çalışacaklarını, konunun tüm taraflarıyla fikir alışverişinde bulunacaklarını, etkili tedbirlere yönelik karar alacaklarını kaydetti. Toplantıda komisyon üyeleri de kısa değerlendirmelerde bulundu.

200 milyar tahribat

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ise, olası Marmara depremine işaret ederek şu çağrıyı yaptı:

"Marmara depreminde yıkılacak olan bina sayısı 10 bin, her bina için 4 ekipten 40 kişi, toplam 400 bin kurtarma elemanına ihtiyaç var. Nereden bulacaksınız arkadaşlar? 400 bin kişiyi bulamayacağınız için, canlılar, bugün kurtulan bebeklerimizin yaşadığı şansı da yaşayamayacaklar. Canlı canlı binaların içinde yaşamlarını yitirecekler. 1999 depremi milli ekonomiye yüzde 3 ile 4 arasında kayıp yaşattı. Bugün Türk ekonomisinin büyüklük hacmi 5 trilyon lira seviyesinde. Marmara depreminin bize yaratacağı tahribat 200 milyar TL'nin üzerinde. Gelin Marmara depremi konusunda elimizi taşın altına birlikte koyalım. Sonuca gitmemiz gerekiyor."

AK Partili Şeker ise, iki kızını kaybettiği 1999 Marmara Depremi'ne ilişkin dehşet anlarını aktarırken salonda duygulu anlar yaşandı.

Anısı yürek yakt

Çöken binanın altında kaldığını dile getiren Şeker, "Depremde 2-3 saat sonra enkaz altından çıkarılan biri olarak arama kurtarmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilen biriyim. İzmir'de bütün ölümlerin bina yapımından kaynaklandığı açık. Vefat edenlerin tamamı iki kızım dahil olmak üzere tamamı sağlıksız ve dayanaksız binalar nedeniyle yaşamını yitirdi" dedi.

Şeker, komisyondan tekrar can kaybının olmaması için sorunlar ve alınacak tedbirler konusunda detaylı çalışma yapılmasını isterken şunları söyledi:

"Yeni hayatlar sönmesin, ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Samimi olarak söylüyorum, teknik insan olarak söylüyorum, depremin siyaseti olmaz, siyaset üstü bir çalışma yapılmalı."
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