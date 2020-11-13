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Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı

Bakımını üstlendiği Alzheimer hastası komşusu Hatice Gülsün Kınal'ın Teşvikiye'deki dairesini aile hekiminden aldığı sahte raporla satan S.A., eşi, oğlu ve aile hekimiyle birlikte gözaltına alındı.
 13 Kasım 2020 08:18
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Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre:

Bakımını üstlendiği Alzheimer hastası komşusu Hatice Gülsün Kınal'ın Teşvikiye'deki dairesini aile hekiminden aldığı sahte raporla satan S.A., eşi, oğlu ve aile hekimiyle birlikte gözaltına alındı.

İstanbul'da yaşayan tiyatro yazarı, aynı zamanda 'Tolstoy ve Anna' oyununun da yazarı olan Hatice Gülsün Kınal (86), geçtiğimiz yıllarda Alzheimer hastalığına yakalandı. Kendisine bakacak kimse olmayınca bakımını komşusu S.A. para karşılığı yapmaya başladı. S.A., Hatice Gülsün Kınal'ın aylık geliri olan 20 bin TL'sini kullanırken Teşvikiye'deki dairelerinden haberdar oldu. Daireleri satmaya karar verdi ancak bunun için önce Kınal'a akli dengesinin yerinde olduğuna dair sahte rapor alması gerekiyordu. Silivri'de tanıdığı aile hekimi M.D. ile görüştü. M.D., Hatice Gülsün Kınal'a akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor vermek için 10 bin TL aldı. Rapor hazırlandı. S.A., Kınal'ın Teşvikiye'deki dairesini 1 milyon 650 bin TL'ye sattı. İddiaya göre, bu satışta S.A.'ya eşi ve oğlu da yardım etti. S.A., Hatice Gülsün Kınal'ın yine Teşvikiye'deki ikinci dairesini satmak için hazırlık yapmaya başladı.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu sırada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarla konudan haberdar oldu ve araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, Hatice Gülsün Kınal'ın sahte raporla dolandırıldığı belirlenince operasyon başlatıldı.

Operasyonda, S.A., eşi ve oğlu ile aile hekimi M.D., icra ve nüfus müdürlüğünde görevli 4 kamu görevlisinin de arasında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan S.A.'nın, dolandırıcılık olayını kabul etmeyerek, "Hatice Hanım, ona bakmamız karşılığında daireleri bize hediye etti" dediği iddia edildi. Polis, Hatice Gülsün Kınal'ın Alzheimer hastası olduğuna yönelik hastaneden rapor alırken, yeğenine ulaşarak olaydan haberdar etti.

Gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından serbest kalırken, S.A.'nın da arasında bulunduğu 4 kişinin 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla sorguları sürüyor.
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