Meclis'te Kovid-19 temizliği
TBMM'de yasa görüşmelerinin gecenin geç saatlerine kadar sürmesi ve bir milletvekilinin daha COVID-19'a yakalanması üzerine Genel Kurul Salonu dezenfekte edildi
|13 Kasım 2020 08:20
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Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre:
TBMM'de yasa görüşmelerinin gecenin geç saatlerine kadar sürmesi ve bir milletvekilinin daha COVID-19'a yakalanması üzerine Genel Kurul Salonu dezenfekte edildi.
Çalışmalar sırasında verilen arada Genel Kurul Salonu'nun kapıları açılıp havalandırılırken, Meclis Başkanlık Divanı'nın olduğu bölüm, konuşma kürsüsü ve komisyon sıraları özel cihazlarla dezenfekte edildi. Konuşma kürsüsü her konuşma öncesi ve sonrasında da salonda görev yapan kavaslar tarafından dezenfekte ediliyor.
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