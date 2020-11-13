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Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
|13 Kasım 2020 08:29
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