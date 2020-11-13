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Afife Teyze 10 bininci kitabını okudu

64 yaşındaki Afife Küçükbenli, küçükken "Çalıkuşu" romanını okuyup öğretmen olmaya karar verdi. Ancak annesi okula göndermedi. Küçükbenli, kitap sevgisiyle örnek oldu
 13 Kasım 2020 09:08
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Afife Teyze 10 bininci kitabını okudu

İdealistliğiyle Reşat Nuri Güntekin'in kaleme aldığı "Çalıkuşu" romanındaki "Feride öğretmen" karakterine benzetilen Kayserili ilkokul mezunu Afife Küçükbenli, kitaba olan aşkı ve yaşam tarzıyla fenomen haline geldi. Yahyalı ilçesinde dostları olarak tanımladığı kitapları, koyunları ve kedileri ile yaşayan Afife teyzenin kitap sevgisi yüz binlerce kişiye örnek oldu.

SIRA DIŞI OKUYUCU ÖDÜLÜ ALDI

Yaylada hayvanlarını otlatırken, hem Türk hem de dünya klasikleri dahil binlerce kitap okuyan Afife Küçükbenli, bir çok STK ve üniversiteler tarafından ödüllendirildi. Afife Teyze olarak sosyal medyada fenomen haline gelen Afife Küçükbenli, on binde 1 kişinin kitap okuduğu Türkiye'de binlerce kişiye kitap okumayı sevdirdi. Hava Astsubayı olan eşinin emekli olmasının ardından memleketleri olan Kayseri'nin Yahyalı ilçesine döndüklerini belirten Afife Küçükbenli; "16 yıldır eşimle birlikte kendimizi dağlara ve yaylalara adadık. O yüzden hem doğayla hem kendimle baş başa kitaplarımı okuyarak uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Kitaba sevdam çocukluk yaşlarımda başladı. Ama annem ev işlerinde kendisine yardımcı olmam için beni okula göndermedi. Okumak içimde hep bir ukde kalmıştı. Ben de kendimi kitaplara adadım. Şimdi en iyi dostlarım kitaplar" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlarının kendisine kitap gönderdiğini anlatan Afife teyze, "Ben de okuduğum kitapları onlara gönderiyorum. Böylece kitap imecesi oluşturuyoruz. Beni merak edip çiftliğime gelen kitap kurtları oluyor. Bu aslında kitabın ve okumanın ne kadar birleştirici bir etkisinin olduğunun en net göstergesi" dedi. Bir çok üniversite ve STK'ların programlarına katılıp konferanslar veren Afife Küçükbenli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 10 ay önce "Sıra Dışı Okuyucu" ödülüne layık görüldü. Küçükbenli ayrıca Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Antalya İşkadınları Derneği tarafından da ödüllendirildi.

KIZI HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NDE

Annesi yüzünden eğitimine devam edememenin sızısını yıllarca hissettiğini belirten Afife Küçükbenli; "En büyük kazanımım çocuklarımın güzel bir eğitim almalarını sağlamam oldu. İki oğlum ve bir kızım var. İki oğlumdan biri Boğaziçi, diğeri ise İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldular. Kızım Ankara Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun. Şu anda ABD Boston'da Harvard Üniversitesi'nde yardımcı profesör olarak görev yapıyor" şeklinde konuştu.

Ali Altuntaş
Sabah
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