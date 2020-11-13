1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anne karnındaki bebeğe koronavirüs bulaşıyor mu?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasan Terzi, koronavirüslü hamile sayısının arttığını vurgulayarak, "Kapalı ve sosyal mesafelerini koruyamayacakları ortamlara kesinlikle girmemeleri gerekiyor. Maske ve maskenin doğru kullanımı konusunda farkındalıkları yüksek olmalı" dedi.
 13 Kasım 2020 09:00
+Aa- Yazdır
Anne karnındaki bebeğe koronavirüs bulaşıyor mu?

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞE KORONAVİRÜS BULAŞMIYOR

Doç. Dr. Hasan Terzi yapılan araştırmalara göre anne karnındaki bebeğe koronavirüs geçişi olmadığını ancak tedavi altındaki annelerin doğumdan hemen sonra bebeğini yanına almak istediğini belirtti. Doç. Dr. Hasan Terzi, "Şu anki bilgilerimize baktığımızda anne karnında bebeğe koronavirüsün geçişi olmadığını biliyoruz. Birçok araştırma bunu destekliyor. Birkaç istisnai durum bildirildi ama bizim genel düşüncemiz, anne karnında bebeğe geçiş olmadığıyla ilgili. Anneler doğumdan hemen sonra bebeği yanlarına almak istiyor, burada da kesin bir görüş yok. Durumu annelerle paylaşıyoruz. Eğer anne hijyen kurallarına dikkat edecekse, el hijyenine ve meme başı temizliğine dikkat edecekse annenin olurunu alarak, ekstra tıbbi bir problem yoksa bebek anne yanına verilebilir. Bu kurallara çok dikkat edemeyecekse ya da bebeğin takip edilmesi gereken bir problemi varsa, anne ve bebeği doğumdan sonra ayırıyoruz, daha stabil hale geldikten sonra bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

'KORONA OLAN GEBE SAYIMIZ ARTMAKTA'

Her geçen gün koronavirüs hastası olan hamile sayısının arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Terzi, "Biz doktorlar koronavirüsü her geçen gün daha iyi öğreniyoruz, tüm dünyada olduğu gibi. Koronavirüs süreci ilk başladığı zamanlarda aslında hamilelerde ekstra bir risk oluşturmadığı ile ilgili bir düşüncemiz vardı ama son zamanlardaki çalışmalara baktığımızda aslında gebelerde koronavirüsün çok da hafif seyretmediği, gerçekten çok ağır vakalarla da karşılaştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla gebelik ekstra bir risk teşkil ediyor diyebiliriz. Bunun özellikle altını çiziyorum, toplumda birazcık daha farkındalığı artırmamız gerekiyor. Koronavirüsün toplum için ne kadar ciddi bir problem olduğunu ve ne kadar fazla önem vermemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Çünkü her geçen gün aktif ve ağır hasta sayımız artmakta. Dolayısıyla gebeler için de bu geçerli. Genel vaka sayımız ve ağır hasta sayımız artmasına paralel her geçen gün korona olan gebe sayımız da artmakta" dedi.

'KAPALI ORTAMLARA ZORUNLU OLMADIKÇA KESİNLİKLE GİRMESİNLER'

Hamilelerin de korunması gerektiğini belirten Doç. Dr. Terzi, şu uyarıda bulundu:

"Sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmeli, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı. Havalar soğumaya başladı ve insanlar kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu konuda gebeler kesinlikle tedbir almalı. Çok zorunlu olmadıkça kapalı ortamlara, sosyal mesafelerini koruyamayacakları ortamlara kesinlikle gebelerin girmemesi gerekiyor. Dolayısıyla maskeye ve maskenin doğru kullanılması konusunda da farkındalıkları yüksek olmalı."

'TEDAVİ YÖNTEMİ FARKLI DEĞİL'

Doç. Dr. Terzi hamile olan koronavirüs vakalarında da aynı tedavi yönteminin uygulandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Gebelerde de ekstra bir problem yoksa tedavi yöntemi farklı değil. Öncelikle hafif semptomlu gebelerde tedavi vermeden takip etmeyi doğru buluyoruz. Ağır vakalarda ise tıbbi medikal tedavi uygulanıyor. Koronavirüs doğum şeklini etkilemiyor. Gebeye eşlik eden başka bir rahatsızlık varsa doğum şekli belirleniyor ama hasta sadece koronavirüs olduğu için doğum şekli etkilenmiyor. Bazı özel istisnai durumlar var. Çok ağır vakalarda eşlik eden yüksek tansiyon ve gebelik zehirlenmesi gibi hastalıklar varsa bu durumlarda belki doğumu hızlandırmak için sezaryen tercih ettiğimiz oluyor hastayı bir an önce ileri tedaviye alabilmek için. Onun dışında koronavirüs olması doğum şeklini kesinlikle değiştiren bir etken değil."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona aşısı yapılan Rektör: Ya koronavirüs olacağız ya aşı
13 Kasım 2020 10:57		 Sağlık Bakanı Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak!
13 Kasım 2020 10:31
'Kına yemeğinden pozitif ve temaslı 17 vaka çıktı'
13 Kasım 2020 10:30		 Bolu ve Sakarya'da sis etkili oluyor
13 Kasım 2020 09:30
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı
13 Kasım 2020 09:11		 Afife Teyze 10 bininci kitabını okudu
13 Kasım 2020 09:08
Koronavirüsü yenen doktor: ilk kez ölüm korkusu yaşadım
13 Kasım 2020 08:41		 'Beton kirli, kirişler zayıf'
13 Kasım 2020 08:12
Aşı çalışmalarında ilk sonuçlar umut verici
13 Kasım 2020 07:50		 Korona, vekiller arasında hızla yayılıyor
13 Kasım 2020 07:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:57 - Korona aşısı yapılan Rektör: Ya koronavirüs olacağız ya aşı10:48 - Üçüncü sondaj gemimiz Kanuni bugün yola çıkıyor10:36 - Kovid-19 karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Adana'da gönüllülere yapıldı10:33 - Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı10:32 - YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi10:31 - Sağlık Bakanı Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak!
10:30 - 'Kına yemeğinden pozitif ve temaslı 17 vaka çıktı'10:29 - Sokakta bayılan kişinin karantinada olması gerektiği tespit edildi10:27 - Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı10:18 - Bakan Pakdemirli, videokonferansla Siirt'teki bal hasadına katıldı10:07 - Sözleşmeli personel online özel ders verebilir mi?10:05 - Borsa güne yükselişle başladı
09:52 - MSB: Barış Pınarı'nda 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:50 - Üç ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi09:49 - EKPSS pazar günü 81 ilde düzenlenecek09:40 - Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı09:36 - Doların düşüşü devam ediyor 7,61 TL'ye kadar geriledi
09:32 - Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cüler maklube sofrasında yakalandı
Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
'Çürük elma' iddialarına Bakanlık inceleme başlattı
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı
Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı
Depremde iki kızını kaybeden milletvekili'nden uyarı: Başka hayatlar sönmesin
Sarıgül parti kuruluşunu öne çekti
15 bin adayın girdiği kaymakam adaylığı sınavı hala açıklanmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
million years ago 1
tacize uğrayanların,susması 2
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 1
11 Kasım Adanada tekne faciası 2
workindo.com 1
sude 3
edin visca 1
suç 1
kara lahana çorbası 5
özlük dosyası 5
SON İLANLAR
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Eskişehir Alpubel Enerji 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam