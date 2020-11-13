Güvercin barınağında tüp patladı, 24 güvercin telef oldu
|13 Kasım 2020 09:27
|+Aa- Yazdır
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde güvercin yetiştirilen bir barınakta çıkan yangında tüp patlaması sonucu bir özel güvenlik görevlisi yaralanırken, 24 güvercin telef oldu.
Çiğdemtepe Mahallesi Kamelya Sokak'taki güvercin barınaklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine söz konusu adrese itfaiye ekipleri sevk edilirken, bu sırada alevleri gören Karşıyaka Mezarlığında görevli Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ANFA güvenlik ekipleri de yangına müdahalede bulunmak için barınakların bulunduğu bölgeye geldi.
Araçtan inerek barınakların bulunduğu alana girmeye çalışan özel güvenlik görevlisi Mehmet Kayhan, bu sırada patlayan bir piknik tüpü nedeniyle başından yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kayhan, ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, barınakta bulunan Gökhan Ekim'e ait 24 güvencin patlamanın etkisiyle telef oldu.
Güvercinlerin 50 bin lira değerinde olduğunu ifade eden Ekim, yangının diğer barınaklara ulaşmadan söndürülmesiyle diğer güvercinlerin son anda kurtarıldığını belirtti.
İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, yangının çalıntı olduğundan şüphelenilen kabloların yakılması sonucu çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı
13 Kasım 2020 10:33
|Ankara'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı
13 Kasım 2020 08:30
|Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza: 2 ölü, 22 yaralı
13 Kasım 2020 08:29
|Sirkeci'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
13 Kasım 2020 08:07
|Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
13 Kasım 2020 07:44
|Kocaeli'de aile faciası: Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti
13 Kasım 2020 07:41
|Tespit edildiler! 70 internet sitesi erişime kapatıldı
12 Kasım 2020 20:19
|1 yıldır birlikte kaldığın ev arkadaşının 130 bin lirasını çaldı
12 Kasım 2020 19:19
|Minibüsle 15 kilometre kaçtılar, böyle yakalandılar
12 Kasım 2020 17:16
|Kız arkadaşını öldüren astsubay intihar etti
12 Kasım 2020 16:30