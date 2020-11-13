Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kars'ta 3 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
|13 Kasım 2020 09:32
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Kars'ta 3 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Küçükyusuf, Digor ilçesinin Başköy ve Susuz ilçesine bağlı Erdağı köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
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