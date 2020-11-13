Doların düşüşü devam ediyor 7,61 TL'ye kadar geriledi
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|13 Kasım 2020 09:36
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Güne başlarken 7,61 TL ye kadar düşen dolar, 9:30 itibariyle 7,63 TL'den işlem görüyor
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,6340
|7,6350
|Avro
|9,0130
|9,0140
|Sterlin
|9,9970
|10,0470
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6000
|7,6550
|Avro
|8,9750
|9,0350
|Sterlin
|9,9370
|10,1370
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