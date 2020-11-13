Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
|13 Kasım 2020 09:40
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İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki parkın yenilenmesinden sorumlu olduğu belirlenen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürünün görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Valilik açıklamasında, Küçükçekmece Belediyesi'nin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde "PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı" yönünde ihbar ve şikayet yapıldığı kaydedildi.
Mahallinde yapılan tespitler üzerine, söz konusu materyallerin Kaymakamlıkça kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın konuya ilişkin yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı (S.G.) ile Park ve Bahçeler Müdürü (Ş.M.), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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