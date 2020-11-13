1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üç ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği bazı illerimizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
 13 Kasım 2020 09:50
+Aa- Yazdır
Üç ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

KARS

Kars'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda, araç trafiğine kapalı alanlarda, toplu taşıma araç durakları ile il merkezindeki Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Atatürk, Kazımpaşa, Haydar Aliyev ve Halitpaşa caddelerinin tamamında sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.

TUNCELİ

Tunceli'de de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, halkın yoğun olduğu Sanat Sokağı, Kültür Müzesi önünde kurulan pazar, Dar Sokak, Palavra Meydanı, Op.Dr Mehmet Karaman, Cumhuriyet, Ayaz-Nupelda Güloğlu ile Muhlis Akarsu caddeleri üzerinde bulunan pazar yeri, tüm toplu taşıma ve minibüs duraklarında sigara içme yasağı getirildi.

Ayrıca toplantıda, 65 yaş ve üzerindekilerin gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak sokağa çıkabilmesine, bu saatler dışında dışarı çıkmalarının, açık alanlarda, parklarda dolaşmalarının ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin yasaklanmasına karar verildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda kentteki İstasyon Caddesi, Akarçay Mesire Alanı, Bedesten Meydanı, Ambaryolu, Yeşilyol, 2. Dumlupınar (Sevgi Yolu), Ordu Bulvarı, Erenler Mahallesi Kafeler Bölgesi, Milli Egemenlik Caddesi, Gazlıgöl Caddesi, Uzun Çarşı, Anıtpark, Kent Meydanı, Otogar, pazar yerleri ve otobüs duraklarında sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, Afyonkarahisar Valiliği A Blok'a girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceği belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Adana'da gönüllülere yapıldı
13 Kasım 2020 10:36		 Sokakta bayılan kişinin karantinada olması gerektiği tespit edildi
13 Kasım 2020 10:29
Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
13 Kasım 2020 09:40		 Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
13 Kasım 2020 09:32
'Çürük elma' iddialarına Bakanlık inceleme başlattı
13 Kasım 2020 08:58		 Meclis'te Kovid-19 temizliği
13 Kasım 2020 08:20
6 ilden yeni karantina haberleri geldi
12 Kasım 2020 23:46		 Mardin'de etkinlikler 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandı
12 Kasım 2020 22:38
Sivil kıyafetle denetime çıktı, sigara içenleri affetmedi
12 Kasım 2020 21:58		 Bartın'da, pozitif ve temaslı kişilere bileklik takılacak
12 Kasım 2020 21:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:57 - Korona aşısı yapılan Rektör: Ya koronavirüs olacağız ya aşı10:48 - Üçüncü sondaj gemimiz Kanuni bugün yola çıkıyor10:36 - Kovid-19 karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Adana'da gönüllülere yapıldı10:33 - Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı10:32 - YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi10:31 - Sağlık Bakanı Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak!
10:30 - 'Kına yemeğinden pozitif ve temaslı 17 vaka çıktı'10:29 - Sokakta bayılan kişinin karantinada olması gerektiği tespit edildi10:27 - Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı10:18 - Bakan Pakdemirli, videokonferansla Siirt'teki bal hasadına katıldı10:07 - Sözleşmeli personel online özel ders verebilir mi?10:05 - Borsa güne yükselişle başladı
09:52 - MSB: Barış Pınarı'nda 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:50 - Üç ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi09:49 - EKPSS pazar günü 81 ilde düzenlenecek09:40 - Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı09:36 - Doların düşüşü devam ediyor 7,61 TL'ye kadar geriledi
09:32 - Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cüler maklube sofrasında yakalandı
Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
'Çürük elma' iddialarına Bakanlık inceleme başlattı
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı
Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı
Depremde iki kızını kaybeden milletvekili'nden uyarı: Başka hayatlar sönmesin
Sarıgül parti kuruluşunu öne çekti
15 bin adayın girdiği kaymakam adaylığı sınavı hala açıklanmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
katılım bankası 1
lucifer 2
meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz 1
tesel-ya 2
imdat 1
tacir 2
borsa 1
Hediye alma,menfaat sağlama yasağı 4
Cadde ve Sokaklarda Sigara İçmenin Yasaklanması 7
ekonomik özgürlük 1
SON İLANLAR
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Eskişehir Alpubel Enerji 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam