Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı
Komisyonda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı
|13 Kasım 2020 10:27
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu da ele alınacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
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