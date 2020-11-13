Sokakta bayılan kişinin karantinada olması gerektiği tespit edildi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokakta bayılan kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği belirlendi
|13 Kasım 2020 10:29
|+Aa- Yazdır
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokakta bayılan kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği belirlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde bir kişinin sokakta bayıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Bayılan Ö.G. ile annesi S.G hakkında araştırma yapan ekipler, bu kişilerin Kovid-19 nedeniyle karantinada olması gerektiğini tespit etti.
Ekipler, durumu nöbetçi savcıya bildirdi.
"Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan haklarında işlem yapılan Ö.G. ve S.G, Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari işlem uygulandıktan sonra sağlık ekiplerince Çorlu Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kovid-19 karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Adana'da gönüllülere yapıldı
13 Kasım 2020 10:36
|Üç ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
13 Kasım 2020 09:50
|Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
13 Kasım 2020 09:40
|Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
13 Kasım 2020 09:32
|'Çürük elma' iddialarına Bakanlık inceleme başlattı
13 Kasım 2020 08:58
|Meclis'te Kovid-19 temizliği
13 Kasım 2020 08:20
|6 ilden yeni karantina haberleri geldi
12 Kasım 2020 23:46
|Mardin'de etkinlikler 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandı
12 Kasım 2020 22:38
|Sivil kıyafetle denetime çıktı, sigara içenleri affetmedi
12 Kasım 2020 21:58
|Bartın'da, pozitif ve temaslı kişilere bileklik takılacak
12 Kasım 2020 21:05