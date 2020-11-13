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YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi

Google'ın video servisi YouTube 10 yıldır her yılın sonunda gerçekleştirdiği ve artık gelenek haline gelen YouTube Rewind'ı bu yıl yapmama kararı aldı.
 13 Kasım 2020 10:32
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YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi

YouTube'un her yılın sonunda izleyicilerle buluşturduğu YouTube Rewind için şaşırtan bir haber geldi.

The Verge'de yer alan habere göre, ABD merkezli teknoloji şirketi Google, YouTube Rewind'ı bu yıl yapmama kararı aldı.

Aynı habere göre, 2020 yılında korona virüs başta olmak üzere pek çok kötü olayın yaşanması alınan bu kararda etkili oldu.

2010 yılından bu yana her yıl sonunda hazırlanan ve YouTuber'ların yer aldığı video 10 milyonlarca görüntüleme alıyordu.

5 Aralık 2019'da yayına alınan Rewind videosu 108 milyon izlenmiş, 3.4 milyon beğenme ve 9.2 milyon beğenmeme tepkisi almıştı.

YouTube'un 2018'de yayınladığı yıl toparlaması videosu ise YouTube'ta tüm zamanların en beğenilmeyen videosu olmuş ve 17 milyondan fazla kullanıcı "beğenmedim" butonuna basmıştı.
NTV
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