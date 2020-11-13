Üçüncü sondaj gemimiz Kanuni bugün yola çıkıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz."
|13 Kasım 2020 10:48
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz."
Bakan Dönmez: "Fatih, Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indik"
Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuninin Karadeniz seferi başlıyor!..Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 13, 2020
Haydarpaşa Limanında boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak.#KaradenizdeKanuniDevri pic.twitter.com/cEw2A0ISiy
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