1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 462 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.110 liradan satılıyor
 13 Kasım 2020 11:08
+Aa- Yazdır
Gram altın 462 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 462,1 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki gerilemeye paralel düşüş eğilimini sürdüren gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 464,09 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.879 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki sert düşüşlerin etkisiyle altının gram fiyatının hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kaybettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
13 Kasım 2020 12:19		 Borsa güne yükselişle başladı
13 Kasım 2020 10:05
Borsa günü düşüşle tamamladı
12 Kasım 2020 18:24		 Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
12 Kasım 2020 18:00
Dolar günü 7,72 TL'den tamamladı
12 Kasım 2020 17:29		 Merkez Bankası rezervleri yükseldi
12 Kasım 2020 15:07
Borsa İstanbul'dan 4 rekor
11 Kasım 2020 18:21		 Erdoğan'ın açıklamasından sonra altın 472 TL'ye geriledi
11 Kasım 2020 17:59
Erdoğan'ın açıklamaları ile sert düşen dolar, 7,87 TL'den kapattı
11 Kasım 2020 17:31		 BDDK kararı sonrası dolar düşüşte
11 Kasım 2020 12:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Miras kavgasında kardeşini namaz kılarken öldürdü12:40 - Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı12:26 - Antalya'da şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek12:22 - '2 haftada 60 milyonun fevkinde bir ödeme depremzedelere yapıldı'12:19 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - Bakan Selçuk'tan tatil sonrası tüm öğrencilerin okula döneceği sinyali
12:16 - Elon Musk'tan hızlı antijen testleri konusunda 'sahtekarlık' iddiası12:14 - Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliğiyle ilgili önemli karar12:10 - '8 entübe hastanın oksijen bittiği için öldüğü' iddiası yalanlandı12:07 - Gayrimenkul satışı 10 ayda 2 milyonu aştı12:00 - 10 soruda borç yapılandırma11:55 - Bakan Selçuk iş güvenliği uzmanı sayısını açıkladı
11:40 - Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler, e-Devlet'e taşınacak11:29 - 'Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk'11:19 - Orman Mühendisleri Odası'ndan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin açıklama11:11 - İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısı 700'e düştü11:09 - Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve personelinden organ bağışı
11:08 - Gram altın 462 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
FETÖ'cüler maklube sofrasında yakalandı
Spor Bakanlığı, 2 bin antrenör alacak
'Çürük elma' iddialarına Bakanlık inceleme başlattı
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı
Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim
YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yatırım bankası 1
Kumaş Maske 2
köpek 5
hayaletin garip huyları 1
yakın zamanda maskeden kurtulmak 4
pati ver 2
uyanma alarmı şarkısı 3
birleşmiş milletler 1
kamu işveren heyeti 1
million years ago 1
SON İLANLAR
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Eskişehir Alpubel Enerji 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam