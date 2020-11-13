1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arazi ihalesine katıldı, 23 kişi karantinaya alındı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, belediyenin gerçekleştirdiği arazi ihalesine katılan bir üreticinin PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle aralarında Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve 4 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 23 kişi önlem amaçlı karantinaya alındı.
 13 Kasım 2020 10:07
+Aa- Yazdır
Arazi ihalesine katıldı, 23 kişi karantinaya alındı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, belediyenin gerçekleştirdiği arazi ihalesine katılan bir üreticinin PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle aralarında Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve 4 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 23 kişi önlem amaçlı karantinaya alındı.

İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım Pazartesi günü belediye düğün salonunda yapılan ihaleye katılanlardan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktı.

İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğüyle ortak çalışma başlatılarak gerekli önlemler alınırken, testi pozitif çıkan katılımcıyla temas kuranlara yönelik filyasyon çalışması başlatıldı.

Arazi ihalesinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"450 kişi kapasiteli salonumuza 110 katılımcı, görevli personeller dışında seyirci dahi alınmamasına özen gösterilmiştir. Katılımcılarımıza sosyal mesafeli olarak ayrı ayrı masalar tahsis edilmiş, giriş bölümünde görevli personelimizce ateş ölçümü yapılmış, kapı girişinde dezenfekte cihazının yanı sıra masalara ayrı ayrı kolonya ve maske temin edilmiştir. Klimalar çalıştırılmamış, bununla birlikte camlar devamlı açık tutularak havalandırma yapılmıştır.

Bulaşma riskini en aza indirmek için alınan bütün bu önlemlere rağmen daha önceden bulaş olan arkadaşımızla temas kuranlara tedbir amaçlı ilçe halk sağlığı müdürlüğünce ulaşılarak filyasyon uygulanmış ve Kovid-19 olan kişi de karantinaya alınmıştır. Dolayısıyla aralarında Belediye Başkanımızın da bulunduğu 23 kişiye önlem amaçlı yakın takip filyasyon süreci ivedilikle başlatılmıştır. Kovid-19 testi pozitif çıkan değerli üreticimize acil şifalar dileriz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek
13 Kasım 2020 12:26		 '8 entübe hastanın oksijen bittiği için öldüğü' iddiası yalanlandı
13 Kasım 2020 12:10
Bakan Selçuk iş güvenliği uzmanı sayısını açıkladı
13 Kasım 2020 11:55		 Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler, e-Devlet'e taşınacak
13 Kasım 2020 11:40
Kovid-19 karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Adana'da gönüllülere yapıldı
13 Kasım 2020 10:36		 Sokakta bayılan kişinin karantinada olması gerektiği tespit edildi
13 Kasım 2020 10:29
Dört ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
13 Kasım 2020 09:50		 Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
13 Kasım 2020 09:40
Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
13 Kasım 2020 09:32		 'Çürük elma' iddialarına Bakanlık inceleme başlattı
13 Kasım 2020 08:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Miras kavgasında kardeşini namaz kılarken öldürdü12:40 - Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı12:26 - Antalya'da şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek12:22 - '2 haftada 60 milyonun fevkinde bir ödeme depremzedelere yapıldı'12:19 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - Bakan Selçuk'tan tatil sonrası tüm öğrencilerin okula döneceği sinyali
12:16 - Elon Musk'tan hızlı antijen testleri konusunda 'sahtekarlık' iddiası12:14 - Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliğiyle ilgili önemli karar12:10 - '8 entübe hastanın oksijen bittiği için öldüğü' iddiası yalanlandı12:07 - Gayrimenkul satışı 10 ayda 2 milyonu aştı12:00 - 10 soruda borç yapılandırma11:55 - Bakan Selçuk iş güvenliği uzmanı sayısını açıkladı
11:40 - Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler, e-Devlet'e taşınacak11:29 - 'Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk'11:19 - Orman Mühendisleri Odası'ndan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin açıklama11:11 - İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısı 700'e düştü11:09 - Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve personelinden organ bağışı
11:08 - Gram altın 462 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
FETÖ'cüler maklube sofrasında yakalandı
Spor Bakanlığı, 2 bin antrenör alacak
'Çürük elma' iddialarına Bakanlık inceleme başlattı
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı
Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim
YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yatırım bankası 1
Kumaş Maske 2
köpek 5
hayaletin garip huyları 1
yakın zamanda maskeden kurtulmak 4
pati ver 2
uyanma alarmı şarkısı 3
birleşmiş milletler 1
kamu işveren heyeti 1
million years ago 1
SON İLANLAR
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Eskişehir Alpubel Enerji 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam