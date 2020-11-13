Orman Mühendisleri Odası'ndan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin açıklama

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

İşte Türkyılmaz'ın yaptığı açıklama

Şimdiki ve gelecek nesillerin daha yeşil bir Türkiye'de yaşaması, ormanların korunması, iyileştirilmesi, yeşil bilincinin 7'den 70'e toplumun her kesimine yayılması ve küresel ısınmanın beraberinde getirdiği iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilebilmesi açısından ülke orman varlığımızın arttırılması son derece önem arz etmektedir.

Bununla birlikte son günlerde neredeyse ülkemizin dört bir yanında meydana gelen orman yangınları hepimizi çok üzdüğü gibi yanan alanların ağaçlandırma çalışmalarında Bakanlığımızın ve Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki meslek mensuplarımızın eliyle yapılmış olan çalışmalar takdire şayandır.

Bilindiği üzere ülkemizde ve tüm dünyada 21 Mart Dünya Ormancılık Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Buna ek olarak Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ'nin 11 Kasım 2019 yılında başlattığı ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarakta ilan edilen, "Geleceğe Nefes" kampanyasıyla 1 saat gibi kısa bir zamanda 13 milyonu aşkın fidan toprakla buluşturularak bir dünya rekoruna imza atılmıştır.

Yine geçtiğimiz gün kutlanan Milli Ağaçlandırma Gününe 30'u aşkın devlet katılım sağlayarak "Geleceğe Nefes" kampanyasıyla tüm dünyaya örnek olabilecek toplumsal bir birliktelik ve bilinç ortaya konulmuştur.83 milyon fidan dikiminin gerçekleştiği bu etkinlikte her vatandaşa bir fidan ilkesi gözetilmiş ve başarıyla sonuca ulaşılmıştır.

Biz biliyoruz ki Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamalar doğrultusunda son yıllarda 5.3 milyon Ha alanda 5.1 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur. Ormancılık teşkilatının 2023 hedefi ise 7 milyar fidanı toprakla buluşturulmaktır.

Teknik olarak fidan dikim sezonu Eylül ayında başlayıp Mart ayına kadar devam edebilmektedir. Ancak ülkemizde ilkbahar döneminde dikilecek fidanların toprağa adaptasyon zorluğu nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarında öncelikli olarak sonbahar mevsimi tercih edilmektedir. Kaldı ki kadim Anadolu coğrafyasında çok farklı iklim özellikleri aynı anda yaşanabilmektedir. Bu sebeple her yörenin kendi koşullarına uygun ve ekolojik şartlarının gerektirdiği ağaç türleri tercih edilerek ormanlaştırma çalışmaları yapılmaktadır.

Ağaçlandırma çalışmalarında toprakla buluşturulan fidanların %80'inin tutması halinde o saha başarılı kabul edilmekte olup ağaçlandırma yapılan bu sahalar her yıl fidan dikim sezonunda kontrol edilerek hayatiyetini devam ettiremeyen fidanların yerine yenileri dikilmektedir .Bu suretle ağaçlandırma çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN'ın önderliğinde, Tarım ve Orman bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ'nin üstün gayretleri ile yürütülen ve toplumda büyük bir karşılık bulan bu ve benzeri Ağaçlandırma kampanyalarını Orman Mühendisleri Odası olarak destekliyor ve her zaman yanında olacağımızı bildiriyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...