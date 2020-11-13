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Bakan Selçuk iş güvenliği uzmanı sayısını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, belgelendirilen iş güvenliği uzman sayının 165 bini aştığını açıkladı
 13 Kasım 2020 11:55
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Bakan Selçuk iş güvenliği uzmanı sayısını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, belgelendirilen iş güvenliği uzman sayının 165 bini aştığını açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, tek bir çalışanın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı bir çalışma hayatı hedeflediklerini, bu kapsamda işverenlere rehberlik edecek kişi ve kurumların yetkilendirilmeye devam ettiğini belirtti.

208 bin 238 iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile 2 bin 447 ortak sağlık ve güvenlik biriminin, iş yerlerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal faktörlerden kaynaklı tehlikeleri tanımlayarak risk değerlendirmesi yapmak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek, rehberlik hizmeti vermek üzere yetkilendirildiğini aktaran Selçuk, iş yeri hekim sayısının 43 bin, iş güvenliği uzman sayının 165 bini aştığını açıkladı.

Selçuk, 2013'te 1057 olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi sayısının yüzde 137 artışla 2020'de 2 bin 447'ye yükseldiğinin, belgelendirilen iş yeri hekimi sayısının da 17 binden yaklaşık 43 bine ulaştığının altını çizdi.

Selçuk, Bakanlığın salgın sürecinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptığı çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Salgınla mücadelede özellikle ön safta bulunan sağlık çalışanlarına güvenli kişisel koruyucu donanımların ulaştırılabilmesi için solunum koruyucu maske testleri yaptırdık. Kovid-19 sürecinde ön planda olan maske, tulum vb. ürünler hakkında ulaşan şikayet ve ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirdik. Teknik düzenlemesine uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanımların seçimi ve kullanımına yönelik detaylı bilgilendirmeleri başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaştık."

- "İş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının en önemli unsurları arasında yer alıyor"

Bakan Selçuk, yürütülen çalışmaların bilimsel açıdan desteklenmesi için üniversitelerde akademisyenlerden oluşan bir ekiple de çalıştıklarını vurgulayarak, "24 farklı rehber ve doküman hazırladık. Çalışmalarımızın sahada etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sosyal paydaşlarımızla toplantılar yaparak, iş birliklerinin canlı kalmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili iş birliklerini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde artırdıklarına dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti:

"İş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının en önemli unsurları arasında yer alıyor. Yaşamakta olduğumuz salgın süreci bu konunun iş yerlerinde ne kadar önemli olduğunu tüm kamuoyuna bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda Bakanlık olarak başta işçi, işveren ve memur konfederasyonlarımız olmak üzere çalışma hayatımızın tüm tarafları ile sürekli iletişim halinde kalmak suretiyle, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz."

Zehra Zümrüt Selçuk, ülke içindeki paydaşların yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, G20 ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri ve birçok uluslararası kuruluşla da iş birliği içerisinde çalışma yaptıklarının altını çizerek, bu kapsamda Avrupa İSG haftasında, çevrimiçi bir etkinlikle işverenlere, çalışanlara ve sektörde görev yapan yaklaşık 45 bin İSG profesyoneline yönelik eğitim verildiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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