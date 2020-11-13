Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliğiyle ilgili önemli karar

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği, 3/5/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik temel olarak, personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmeliğin ilk halinde, sadece hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar kapsam dışında tutulmuştu.

Ancak, yönetmeliğin birinci maddesine 29 Şubat 2020 tarihinde ek bir hüküm eklenerek; yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar da Yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmıştır. 29 Şubat 2020 tarihinde eklenen hüküm şu şekildedir:

"Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz."

29 Şubat'ta yapılan düzenlemenin temel amacı, Mart 2019'daki yerel seçimler sonrasında, yeni gelen belediye başkanlarının başka bir ilin belediye başkanı ile anlaşarak personeli sürgün etmesinin önüne geçmekti. Ancak düzenleme belediyeleri de aşıp üniversiteleri de kapsamıştır.

Eğitim Bir Sen, öğretim elemanlarının üniversiteler arasında geçici olarak görevlendirmesini engellediği gerekçesiyle, 29 Şubat 2020 tarihinde yapılan düzenlemenin iptali için dava açmıştır.

Danıştay 8. Dairesi yaptığı incelemede, 29 Şubat 2020 tarihinde yapılan düzenlemenin 375 sayılı KHK ile getirilen düzenlemenin kapsamını daralttığı gerekçesiyle, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI