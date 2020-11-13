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Elon Musk'tan hızlı antijen testleri konusunda 'sahtekarlık' iddiası

Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, bir gün içinde yaptırdığı 4 antijen testinin 2'sinin sonuçlarının pozitif, 2'sinin negatif çıktığını açıkladı
 13 Kasım 2020 12:16
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Elon Musk'tan hızlı antijen testleri konusunda 'sahtekarlık' iddiası

Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, aynı gün içinde yaptırdığı 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden 2'sinin sonuçlarının pozitif, 2'sinin negatif çıktığını belirterek "testler konusunda bir sahtekarlığın döndüğünü" ileri sürdü.

Musk, Twitter'da "Büyük bir sahtekarlık dönüyor. Bugün 4 kez test yaptırdım. 2 test negatif, 2 test pozitif geldi. Aynı alet, aynı test, aynı hemşire. BDnin (Becton Dickinson) hızlı antijen testi." paylaşımını yaptı.

Elon Musk,"şimdiye kadar tipik soğuk algınlığı belirtilerinin dışında sıra dışı bir semptom göstermediğini" belirterek 2 farklı laboratuvarda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri de yaptırdığını, sonuçların 24 saat içinde belli olacağını ifade etti.

Tıbbi teknoloji şirketi Becton Dickinson ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Anadolu Ajansı
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