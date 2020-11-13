Bakan Selçuk'tan tatil sonrası tüm öğrencilerin okula döneceği sinyali
|13 Kasım 2020 12:18
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20 Kasım'da sona erecek ara tatil bugün başladı. Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil bitiminde tüm sınıflar için okula dönüş sinyali verdi: Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor.
2020-2021 yılının ilk yüz yüze eğitimi anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 21 Eylül'de; 2, 3, 4'üncü sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıflar için de 12 Ekim'de başladı.
Öğrenciler haftada iki gün okula giderken ilk ara tatil bugün başladı. 20 Kasım'da sona erecek tatil öncesi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."
Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 13, 2020
Öyleyse başlığı açıyorum:#maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.
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