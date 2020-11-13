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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
 13 Kasım 2020 12:40
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında, Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı
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