Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
|13 Kasım 2020 12:40
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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında, Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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