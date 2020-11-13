Antalya'da şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek
|13 Kasım 2020 12:26
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Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, toplu taşımada kullanılan Antalyakart ile HES sisteminin entegrasyonu için çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Vatandaşların, Antalyakartlarına "hes.antalyakart.com.tr" adresinden ilgili alanları eksiksiz doldurarak, toplu taşımada kullandıkları temassız kredi kartı numaralarını HES kodlarıyla eşleştirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Bakanlığının HES kodu ile Antalyakart tanımlaması sağlandıktan sonra Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumunda olan vatandaşların Antalyakartları izolasyon süresi boyunca askıya alınacak. Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda bulunması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu taşıma araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak."
Açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan Antalyakart ve HES Kodu tanımlama işleminin sadece "hes.antalyakart.com.tr" internet sitesinden yapılabileceği bildirildi.
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