Miras kavgasında kardeşini namaz kılarken öldürdü
|13 Kasım 2020 12:50
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Olay, dün akşam, Aralık ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'da yaşayan emekli memur İman Tazegün, ölen babasından kalan mirası paylaşmak için ilçeye geldi. İnan Tazegün, kardeşi Hüseyin Tazegün'den (46) payını istedi. Kardeşler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Hüseyin Tazegün, ağabeyine, "Sen yıllar önce hakkını aldın, senin hakkın yok" dedi. Tartışma kardeşlerin yakınlarının araya girmesiyle sonlandı.
Ancak aynı günün akşamında, Hüseyin Tazegün namaza durdu. İman Tazegün de arkadan yaklaştığı kardeşinin başına bir el ateş etti. Evli ve 3 çocuk babası sahibi olan Tazegün, olay yerinde hayatını kaybetti.
Nahçıvan'a kaçtı
Otomobiliyle olay yerinden kaçan İman Tazegün, 37 kilometre uzaklıktaki Dilucu Sınır Kapısı'ndan geçerek Nahçıvan'a gitti. Polis, İman Tazegün'ü yakalamak için çalışma başlattı.
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