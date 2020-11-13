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'Öğretmenler, yan dal eğitimi ile beceri atölyelerinde çalışabilmeli'

Bakan Selçuk: 8 bini geçen tasarım beceri atölyeleri, 100 bin olduğunda çok daha mutlu olacağım. Bunun için de çaba gösteriyoruz. Öğretmenlerimizin yan dal eğitimi, beceri sertifikaları alarak, bu atölyelerde çalışmasını çok arzuluyorum. Bir sınıf, branş öğretmeni seramik, robotik, otomasyon, siber güvenlik öğrendiğinde çocuklarımıza verecekleri dersler değişir
 13 Kasım 2020 13:20
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "8 bini geçen tasarım beceri atölyeleri, 100 bin olduğunda çok daha mutlu olacağım. Bunun için de çaba gösteriyoruz." dedi.

Selçuk, Kayseri'de yapımı tamamlanan 72 Tasarım Beceri Atölyesi (TBA) toplu açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Selçuk, konuşmasında, tören sırasında bazı okul yöneticilerinin "Burayı bize kazandıran Ziya öğretmen" söylemlerine dikkati çekerek, "Ben sadece aracıyım, çocukların hatırı için bazı çabalar sergileyen birisiyim." ifadesini kullandı.

Bu anlamda tasarım beceri atölyelerini çok önemsediğini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Çünkü eğitim sistemleri ikiye ayrılır. Bazıları bilmek bazıları da yapabilmek üzerine çalışır. Eğer sadece bilmek ve teori olursa çocuklar hafızalarını geliştirmiş olurlar ama hayatlarını geliştiremezler. Soru çözerler ama sorun çözemezler. O yüzden yapabilmek çok önemlidir. Yapabilmenin de ortamını sağlamak tasarım beceri atölyeleriyle doğrudan doğruya ilgili."

Bunun bilimsel bir metodolojiyle kalkındırılması, güçlendirilmesi gereken bir mesele olduğunun altını çizen Selçuk, "Öğretmenlerimizin eğitimi, içerik geliştirilmesi, etkinlik kitaplarının oluşturulmasına çok ihtiyacımız var. 8 bini geçen tasarım beceri atölyeleri 100 bin olduğunda çok daha mutlu olacağım. Bunun için de çaba gösteriyoruz." dedi.

- "Öğretmenlerimizin bakışı değişiyor"

Tasarım beceri atölyelerinin ilkokul, ortaokul ve liselerde artması gayesini devam ettirdiklerini belirten Selçuk, şunları söyledi:

"Bu mekanların evlatlarımızın kendileri, arkadaşları ve meslekleri tanımaları, gerçek hayatla, ekonomiyle bağlantı kurabilmeleri için ne kadar değerli olduğunu daha da içselleştirmelerini bekliyoruz. Çünkü bir okula birkaç atölye girdiğinde, bir tane atölye bile girse okulun rengi, öğretmenlerimizin bakışı değişiyor.

Öğretmenlerimizin yan dal eğitimi, beceri sertifikaları alarak bu atölyelerde çalışmasını çok arzuluyorum. Çünkü bir sınıf, bir branş öğretmeni seramik, robotik, otomasyon, siber güvenlik öğrendiğinde ve müzikle alakalı bir hususta kendini geliştirdiğinde çocuklarımıza verecekleri dersler çok değişir. Drama bilen öğretmenin dersi tamamen değişmeye başlar."

- "Bu bizim için bir millet, ülke ödevi"

Bu çerçevede atölyelerin çok kritik olduğuna dikkati çeken Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde elbette şikayetlerimiz, sıkıntılarımız var. Ama bizler şikayet değil, çözüm makamıyız. Kayseri'yi bütün illere örnek olarak gösteriyorum. Buradaki çabanın, gayretin her ilimizde yükselerek ortaya çıkmasından büyük bir memnuniyet duyacağım. Bu bayrağın gölgesinde, altında 'mücadelemizi ahlaki bir norm, bir ahlak telakkisi içerisinde sürdürüp insanlığa katkımızı sergileyeceğiz' diyen çocuklarımızı hayal ediyoruz. Bu bizim için bir millet, ülke ödevi."
Anadolu Ajansı
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