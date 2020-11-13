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İptal ettiği İDO biletinin ücreti iade edilmedi. Dava açtı kazandı

Tüketici Hakem Heyeti, iptal ettiği İDO biletinin ücretini alamadığı için başvuran bir kişinin başvurusunda, İDO'nun bilet ücretini iade etmesi gerektiğine karar verdi. İDO, Tüketici Mahkemesine itiraz etti ama mahkeme Tüketici Hakem Heyeti kararını onadı
 13 Kasım 2020 13:24
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İptal ettiği İDO biletinin ücreti iade edilmedi. Dava açtı kazandı

Abdulkadir Turhan 18 Temmuz'da, bilet.com üzerinden, ikisi yetişkin 5 kişi için Yenikapı'dan Bursa'ya 23 Temmuz için gidiş dönüş bileti aldı.

Ancak aile üyelerinden birinin vefatı nedeniyle, 19 Temmuz'da biletleri iptal etmek istedi. İDO'yu aradı. İDO biletleri iptal edebileceğini ancak para iadesi yapmadıklarını söyledi. Turhan, Ulaştırma Bakanlığı ve İBB'yi aramasına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Aynı gün İBB Ak Masa'ya bir şikayet kaydı açtı. 315 tl bilet ve 25 tl sigorta olmak üzere 340, şikayet kaydına rağmen ödenmedi.

Turhan, haksız kazanç iddiası nedeniyle Fatih Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Hakem heyeti, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9/1 maddesinde yer alan "Mesafeli sözleşmelerde tüketici 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir." hükmü ve aynı yönetmeliğin 11/1 fıkrasında yer alan "Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir" hükmüne binaen, tüketicinin 14 gün içinde cayma hakkını kullandığının tespit edildiğini belirterek şikayetin kabulüne karar vermiştir. Heyet, İDO'nun 340 TL'yi tüketiciye iade etmesini istemiştir.

İDO, hakem heyetinin iptali için bu kez Tüketici Mahkemesinde dava açmıştır. Mahkeme 9/11/2020 tarihinde verdiği kararda, İDO'nun başvurusunu reddetmiş ve karar kesinleşmiştir.

Memurlar.Net
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