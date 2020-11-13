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Libya'da göçmen taşıyan iki tekne battı, ölü sayısı 100'e yükseldi

Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşırken batan iki teknede ölü sayısı 100'e yükseldi.
 13 Kasım 2020 13:26
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Libya'da göçmen taşıyan iki tekne battı, ölü sayısı 100'e yükseldi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de, Libya açıklarında iki teknenin batması sonucu 100'e yakın düzensiz göçmenin boğulduğunu bildirdi.

BM'nin göç örgütü IOM'den yapılan yazılı açıklamada, deniz kazalaranın ülkenin liman kenti Al Khums ve Surman açıklarında meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, teknenin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 140'den fazla kişiyi taşıdığı aktarıldı.

Kazada en az 100'e yakın düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, balıkçıklar ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 47 kişinin kıyıya getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve şimdiye kadar 31 cesede ulaşıldığı kaydedildi.

Bölgedeki IOM personeli de daha fazla cesedin gece boyu kıyıya vurmaya devam ettiğini bildirdi.

Son iki günde, Orta Akdeniz'de iki teknenin alabora olmasının ardından 2'si çocuk olmak üzere en az 19 kişinin boğulduğu anımsatılan açıklamada, şu anda aynı rotada faaliyet gösteren tek sivil toplum kuruluşu gemisi olan "Open Arms" gemisinin üç operasyonda 200'den fazla kişiyi kurtardığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, 1 Ekim'den bu yana Orta Akdeniz'de en az 8 deniz kazasının meydana geldiği belirtildi.

- "Binlerce savunmasız insan bedel ödüyor"

IOM Libya Direktörü Federico Soda, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, son kazanın, devletlerin arama kurtarma çalışmalarındaki duyarsızlığının bir tezahürü olduğunu vurguladı.

İsim vermeden Avrupa ülkelerini eleştiren Soda, "Binlerce savunmasız insan hem denizde hem de karada bu eylemsizliğin bedelini ödemeye devam ediyor. " diye konuştu.

IOM verilerine göre, son kazalarla birlikte bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan en az 900 düzensiz göçmen boğuldu.
Anadolu Ajansı
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