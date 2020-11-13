Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|13 Kasım 2020 13:30
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,41 değer kazanarak 1.289,68 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,93 puan artışla 1.289,68 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,34 ve holding endeksi yüzde 2,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,22 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,08 ile metal ana sanayi oldu.
Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, sanayi üretimi verisinin eylülde beklentileri aşmasının ardından yükselişini hızlandırarak 1.291,14 puana kadar çıktı ve 1.290 seviyelerinde dengelendi.
Arındırılmamış sanayi üretimi endeksi, eylülde yüzde 11,2 artarak beklentileri aştı ve ekonomideki toparlanmanın sürdüğünü gösterdi.
Analistler, döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin de pay piyasalarını desteklediğini belirterek, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde 1.240 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.
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