CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer Kovid-19'a yakalandı
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı
|13 Kasım 2020 13:36
|+Aa- Yazdır
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Sümer'in Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Adana Milletvekilimiz Orhan Sümer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır anneleri evlatlarına 'Teslim ol' çağrısında bulundu
13 Kasım 2020 14:23
|Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve personelinden organ bağışı
13 Kasım 2020 11:09
|Korona aşısı yapılan Rektör: Ya koronavirüs olacağız ya aşı
13 Kasım 2020 10:57
|'Kına yemeğinden pozitif ve temaslı 17 vaka çıktı'
13 Kasım 2020 10:30
|Bolu ve Sakarya'da sis etkili oluyor
13 Kasım 2020 09:30
|Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı
13 Kasım 2020 09:11
|Afife Teyze 10 bininci kitabını okudu
13 Kasım 2020 09:08
|Anne karnındaki bebeğe koronavirüs bulaşıyor mu?
13 Kasım 2020 09:00
|Koronavirüsü yenen doktor: ilk kez ölüm korkusu yaşadım
13 Kasım 2020 08:41
|'Beton kirli, kirişler zayıf'
13 Kasım 2020 08:12