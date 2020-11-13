İstanbul Üniversitesi açık öğretim sınavlarını online yapacak
İstanbul Üniversitesi açık öğretim sınavlarını online yapacağını duyurdu
|13 Kasım 2020 13:38
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