CTE, görevde yükselme sınavını 2021 yılında yapacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2020 yılı içinde yapılamayan görevde yükselme sınavının 2021 yılı içerisinde yapılmasının planladığını açıkladı
|13 Kasım 2020 13:45
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılı içinde yapılamayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 2021 yılı içerisinde yapılmasının planladığını açıkladı
Not: Sınav konuları açıklandığında, sinav.memurlar.net adresi üzerinden görevde yükselme sınav paketi hazırlığı yapılacaktır. Mevcut paketler için tıklayınız.
İŞTE O AÇIKLAMA
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