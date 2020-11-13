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Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen PKK'lı yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen PKK terör örgütü mensubu bir kişi tutuklanarak, ceza evine gönderildi
 13 Kasım 2020 13:48
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Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen PKK'lı yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen PKK terör örgütü mensubu bir kişi tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Istanbul Emniyet Mudurlugu Istanbul Havalimanı Sube Mudurlugu gorevlileri, 10 Kasım akşamı Türkiye'den çıkış yapmak isteyen bir kişinin belgelerinde inceleme yaptı.

İncelemede, bu kişinin pasaportun kendisine ait olmadıgı belirlendi. Kendisine benzeyen bir baskasına ait belgelerle yurt dısına cıkıs yapmak istedigi anlasılan şüphelinin kimliği tespit edildi.

İsminin M.K. olduğu öğrenilen şüpheli hakkında daha önce Diyarbakır 10. Agır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK- Silahlı Teror Orgutune Uye" olmaktan yurt dısına cıkıs yasagı kondugu belirlendi.

Adli makamlarca tutuklanan M.K., işlemlerin ardından ceza evine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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