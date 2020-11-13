Belediye başkan yardımcısından sigara içen gence: Delikanlı, 900 liran var mı?
|13 Kasım 2020 14:06
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak özellikle vatandaşın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.
81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşın özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.
Çorum'da da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı.
"MERHABA DELİKANLI, 900 LİRAN VAR MI?"
Gazi Caddesi'ndeki denetimlere katılan Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan, açık alanlarda sigara içenleri uyardı. Yasaktan haberi olmadığını söyleyen bazı kişiler, Candan'ın uyarısı üzerine sigaralarını söndürdü. Parkta sigara içen genci uyaran Candan, "Merhaba delikanlı, 900 liran var mı? Açık alanda sigara içmek yasak?" dedi. Genç ise yasaktan haberinin olmadığını dile getirdi.
"KURALLARA HAKKIYLA UYMAMIZ GEREKİYOR"
Denetimler sonrası açıklama yapan Başkan Yardımcısı Candan, "İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeyle bazı yeni kısıtlamalar geldi. Bunlardan en önemlisi de açık alanlarda sigara içme yasağı. Sigara, koronavirüs bulaşmasını etkileyen bir faktör. Biz de Çorum'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirlediği alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu halkımıza hatırlatıyoruz. Bilgisi olmayanları uyarıyoruz. Bu salgını atlatmamız için kurallara hakkıyla uymamız gerekiyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üç ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı
13 Kasım 2020 14:10
|CTE, görevde yükselme sınavını 2021 yılında yapacak
13 Kasım 2020 13:45
|Antalya'da şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek
13 Kasım 2020 12:26
|'8 entübe hastanın oksijen bittiği için öldüğü' iddiası yalanlandı
13 Kasım 2020 12:10
|Bakan Selçuk iş güvenliği uzmanı sayısını açıkladı
13 Kasım 2020 11:55
|Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler, e-Devlet'e taşınacak
13 Kasım 2020 11:40
|Kovid-19 karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Adana'da gönüllülere yapıldı
13 Kasım 2020 10:36
|Sokakta bayılan kişinin karantinada olması gerektiği tespit edildi
13 Kasım 2020 10:29
|Arazi ihalesine katıldı, 23 kişi karantinaya alındı
13 Kasım 2020 10:07
|Beş ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
13 Kasım 2020 09:50