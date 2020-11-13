1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye başkan yardımcısından sigara içen gence: Delikanlı, 900 liran var mı?

Çorum'da denetime katılan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, sigara içen gence, "Merhaba delikanlı, 900 liran var mı? Açık alanda sigara içmek yasak" dedi.
 13 Kasım 2020 14:06
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak özellikle vatandaşın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.

81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşın özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

Çorum'da da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı.

"MERHABA DELİKANLI, 900 LİRAN VAR MI?"

Gazi Caddesi'ndeki denetimlere katılan Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan, açık alanlarda sigara içenleri uyardı. Yasaktan haberi olmadığını söyleyen bazı kişiler, Candan'ın uyarısı üzerine sigaralarını söndürdü. Parkta sigara içen genci uyaran Candan, "Merhaba delikanlı, 900 liran var mı? Açık alanda sigara içmek yasak?" dedi. Genç ise yasaktan haberinin olmadığını dile getirdi.

"KURALLARA HAKKIYLA UYMAMIZ GEREKİYOR"

Denetimler sonrası açıklama yapan Başkan Yardımcısı Candan, "İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeyle bazı yeni kısıtlamalar geldi. Bunlardan en önemlisi de açık alanlarda sigara içme yasağı. Sigara, koronavirüs bulaşmasını etkileyen bir faktör. Biz de Çorum'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirlediği alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu halkımıza hatırlatıyoruz. Bilgisi olmayanları uyarıyoruz. Bu salgını atlatmamız için kurallara hakkıyla uymamız gerekiyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üç ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı
13 Kasım 2020 14:10		 CTE, görevde yükselme sınavını 2021 yılında yapacak
13 Kasım 2020 13:45
Antalya'da şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek
13 Kasım 2020 12:26		 '8 entübe hastanın oksijen bittiği için öldüğü' iddiası yalanlandı
13 Kasım 2020 12:10
Bakan Selçuk iş güvenliği uzmanı sayısını açıkladı
13 Kasım 2020 11:55		 Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler, e-Devlet'e taşınacak
13 Kasım 2020 11:40
Kovid-19 karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Adana'da gönüllülere yapıldı
13 Kasım 2020 10:36		 Sokakta bayılan kişinin karantinada olması gerektiği tespit edildi
13 Kasım 2020 10:29
Arazi ihalesine katıldı, 23 kişi karantinaya alındı
13 Kasım 2020 10:07		 Beş ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
13 Kasım 2020 09:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:30 - Adnan Oktar'ın 150 yıldan, bin 365 yıla kadar hapsi istendi14:30 - Okan Bayülgen: Beni Cumhurbaşkanına şikayet ettiler14:23 - Diyarbakır anneleri evlatlarına 'Teslim ol' çağrısında bulundu14:22 - Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli sınır dışı edildi14:14 - Nevşehir'de iş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü14:12 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
14:10 - Üç ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı14:06 - Belediye başkan yardımcısından sigara içen gence: Delikanlı, 900 liran var mı?14:05 - Türk Eğitim-Sen'den Uzaktan Eğitim Raporu13:51 - HSK, 'Acele' notuyla Kavala hakkında verilen kararları istedi13:48 - Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen PKK'lı yakalandı13:45 - CTE, görevde yükselme sınavını 2021 yılında yapacak
13:45 - Koronavirüs salgını, cep telefonu faturasını yüzde 25 artırdı13:38 - İstanbul Üniversitesi açık öğretim sınavlarını online yapacak13:36 - CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer Kovid-19'a yakalandı13:32 - Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi davasına devam edildi13:30 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:29 - Bakan Pekcan'dan ihracatçılara yeni finansman müjdesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
FETÖ'cüler maklube sofrasında yakalandı
Spor Bakanlığı, 2 bin antrenör alacak
'Çürük elma' iddialarına Bakanlık inceleme başlattı
Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Selçuk'tan tüm sınıflar için okula dönüş sinyali
YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi
Prof. Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
omurgasız 2
hes haritlarında şehirlerin kıpkırmızı olması 2
divan edebiyatından bir beyit bırak 7
masumlar apartmanı 1
sana beyin alacam 1
gafam yanıyo anne 2
memurlar net gece tayfası 3
Sözleşmeli personel 1
Avrupa Merkez Bankası 1
Jeremain Lens 2
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ 6. Böl. Müd. Eski hükümlü İşçi Alacak
Kayseri Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam