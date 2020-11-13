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Nevşehir'de iş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü

Nevşehir'de iş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.
 13 Kasım 2020 14:14
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Nevşehir'de iş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü

Nevşehir'de iş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyündeki yol yapım çalışmasında görevli Nuri Vatan (65), iş makinesine yakıt aktarımı yaptığı sırada önündeki kamyon sürücüsü K.B'nin geri manevra yapması sonucu iki araç arasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vatan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Vatan'ın cesedi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü K.B. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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