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Diyarbakır anneleri evlatlarına 'Teslim ol' çağrısında bulundu

Anne Esmer Koç: Dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum; birbirinizin elini tutun ve kaçıp devletimize teslim olun. Devletimiz güçlüdür ve kapısı açıktır"
 13 Kasım 2020 14:23
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Diyarbakır anneleri evlatlarına 'Teslim ol' çağrısında bulundu

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 438'inci gününe girdi.

Esmer Koç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Kaçırıldığından bu yana her yerde evladını aradığını ancak hiçbir haber alamadığını belirten Koç, kızı için oturma eyleminde yer aldığını belirtti.

Koç, "HDP, PKK'dan kızımı istiyorum. Kızımı almadan bu kapıdan gitmiyorum. Kızım; eğer beni duyuyorsan görüyorsan kaç gel. Her yerde asker var polis var, onlar senin ağabeylerindir, teslim ol. Biz PKK'yı ne seviyoruz ne de istiyoruz. Kızım gel devletimize teslim ol. Dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum; birbirinizin elini tutun ve kaçıp devletimize teslim olun. Devletimiz güçlüdür ve kapısı açıktır." ifadesini kullandı.

Baba Ömer Tokay da oğlu Mehmet için oturma eylemine katıldığını, evladının piknik bahanesiyle kaçırıldığını söyledi.

438 gündür eylemlerine devam ettiklerini aktaran Tokay şöyle konuştu:

"Oğlum; eğer sesimi duyuyorsan gel askere veya polise teslim ol. Bak 20 arkadaşın geldi, annesi ve babasıyla beraber huzurlu. Bizim huzurumuz yok. Sen de gel bizim de huzurumuz olsun. Çocuğum gelene kadar eylemden vazgeçmem."

Anadolu Ajansı
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