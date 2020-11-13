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Mustafa Topaloğlu canlı yayında kalp krizi geçirdi

Mustafa Topaloğlu geçirdiği kalp krizi sonrasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
 13 Kasım 2020 14:36
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Uzaylı türkücü olarak anılan Mustafa Topaloğlu bu sabah katıldığı Demet Akalın ile Alisan'ın sundugu Demet ve Alisan ile Sabah Sabah programı sonrası kuliste fenalaştı. Kalp krizi geçiren Topaloğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Topaloğlu iki yıl önce de kalp krizi geçirmişti.

Kaynak: Star TV
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