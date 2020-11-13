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Taciz iddiasıyla soruşturma açılan öğretim görevlisi ihraç edildi

Ardahan Üniversitesi'de bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisi, YÖK tarafından kamu görevinden çıkarıldı.
 13 Kasım 2020 14:41
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Taciz iddiasıyla soruşturma açılan öğretim görevlisi ihraç edildi

YÖK, Ardahan Üniversitesi'de bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisini görevinden uzaklaştırdı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ardahan Üniversitesi'de (ARÜ) Çıldır Meslek Yüksekokulundaki bazı kız öğrencilerine cinsel taciz girişimi iddiasıyla A.B. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

YÖK disiplin kurulunca suçlu bulunan A.B., "kamu görevinden çıkarma" kararıyla görevine son verildi.

A.B., Ardahan Üniversitesi'nde lisansının yanı sıra, yüksek lisansını da tamamlayarak aynı üniversitede göreve başlamıştı.
İhlas Haber Ajansı
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