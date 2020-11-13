Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası 12 ay ve 24 ay sonraki enflasyon beklentisini açıkladı. 16 Ekim'de yıl sonu enflasyon beklentisi (TÜFE) %11,76 iken, bugün yayımlanan yıl sonu beklentisi, raporda %12,47'ye yükselmiştir.
 13 Kasım 2020 14:48
+Aa- Yazdır
Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi

Enflasyon beklentisi:

TCMB'nin 62 sektör temsilcisi ile yaptığı 16 Ekim'de yayımlanan beklenti anketinde; yıl sonu TÜFE beklentisi %11,76, dolar kuru beklentisi 7,90, faiz beklentisi %12,83 ve büyüme beklentisi %-0,8 idi.

Merkez, bugün Kasım ayı beklenti anketini açıkladı. Reel sektör ve finansal sektöründe yer alan 59 katılımcı ile yapılan ankete göre; enflasyon beklentisi: yüzde 12,47'ye yükselmiştir.

Dolar kuru beklentisi:

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,31 TL iken, bu anket döneminde 8,41 TL oldu.

Raporu görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakanlık'tan 'Çürük elma' açıklaması: Elmalar imha edildi
13 Kasım 2020 16:05		 Korona denetiminde ilginç anlar: 'Öğrenciyiz yazmasanız olur mu?'
13 Kasım 2020 15:59
Dört ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı alındı
13 Kasım 2020 15:30		 Belediye başkan yardımcısından sigara içen gence: Delikanlı, 900 liran var mı?
13 Kasım 2020 14:06
CTE, görevde yükselme sınavını 2021 yılında yapacak
13 Kasım 2020 13:45		 Antalya'da şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek
13 Kasım 2020 12:26
'8 entübe hastanın oksijen bittiği için öldüğü' iddiası yalanlandı
13 Kasım 2020 12:10		 Bakan Selçuk iş güvenliği uzmanı sayısını açıkladı
13 Kasım 2020 11:55
Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler, e-Devlet'e taşınacak
13 Kasım 2020 11:40		 Kovid-19 karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Adana'da gönüllülere yapıldı
13 Kasım 2020 10:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:13 - Sigara yasağı en çok onlara yaradı16:06 - Anadolu İHL yöneticilerinin ek ders ücretine dair görüş yazısı16:05 - Bakanlık'tan 'Çürük elma' açıklaması: Elmalar imha edildi15:59 - Korona denetiminde ilginç anlar: 'Öğrenciyiz yazmasanız olur mu?'15:57 - Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı15:54 - Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'un testi pozitif çıktı
15:42 - Yayaların üzerine araç süren eski hakim ve savcı oğluna hapis cezası15:36 - Erdoğan: Ekonomi ve hukukta reform dönemi başlatıyoruz15:30 - Dört ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı alındı15:26 - Korana kurallarını hiçe saydılar, 'Miss Uganda' güzelini seçtiler15:23 - Eski uzman çavuş, eşini ve kızını öldürdü, kendisini ihbar etti15:16 - Komşu vazgeçmiyor, akın akın gelip onlarca kutu aspirin alıyorlar!
15:06 - THY'den 65 yaş üstü yolcular için 'bilet' açıklaması15:03 - Belediye Başkanı: 57 personele test yapıldı, 15 pozitif14:52 - Vatandaş ikinci el araç kiralamaya yöneldi14:48 - Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi14:48 - Enver Aysever'e 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava
14:41 - Taciz iddiasıyla soruşturma açılan öğretim görevlisi ihraç edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi
Spor Bakanlığı, 2 bin antrenör alacak
FETÖ'cüler maklube sofrasında yakalandı
Bakan Selçuk'tan tüm sınıflar için okula dönüş sinyali
Bakanlık'tan 'Çürük elma' açıklaması: Elmalar imha edildi
Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
banka 1
memur 3
ala geyik 1
rejime başlayacam enerjiye ihtiyacım var 1
Hazine alacağı 1
dolarizasyon 1
father and son 3
Hepzibah Smith 1
Jeremain Lens 2
Self control 1
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 12 Sözleşmeli Blişim Personeli Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ 6. Böl. Müd. Eski hükümlü İşçi Alacak
Kayseri Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam