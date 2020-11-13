Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi
Merkez Bankası 12 ay ve 24 ay sonraki enflasyon beklentisini açıkladı. 16 Ekim'de yıl sonu enflasyon beklentisi (TÜFE) %11,76 iken, bugün yayımlanan yıl sonu beklentisi, raporda %12,47'ye yükselmiştir.
|13 Kasım 2020 14:48
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Enflasyon beklentisi:
TCMB'nin 62 sektör temsilcisi ile yaptığı 16 Ekim'de yayımlanan beklenti anketinde; yıl sonu TÜFE beklentisi %11,76, dolar kuru beklentisi 7,90, faiz beklentisi %12,83 ve büyüme beklentisi %-0,8 idi.
Merkez, bugün Kasım ayı beklenti anketini açıkladı. Reel sektör ve finansal sektöründe yer alan 59 katılımcı ile yapılan ankete göre; enflasyon beklentisi: yüzde 12,47'ye yükselmiştir.
Dolar kuru beklentisi:
Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,31 TL iken, bu anket döneminde 8,41 TL oldu.
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