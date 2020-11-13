Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi

Enflasyon beklentisi:

TCMB'nin 62 sektör temsilcisi ile yaptığı 16 Ekim'de yayımlanan beklenti anketinde; yıl sonu TÜFE beklentisi %11,76, dolar kuru beklentisi 7,90, faiz beklentisi %12,83 ve büyüme beklentisi %-0,8 idi.

Merkez, bugün Kasım ayı beklenti anketini açıkladı. Reel sektör ve finansal sektöründe yer alan 59 katılımcı ile yapılan ankete göre; enflasyon beklentisi: yüzde 12,47'ye yükselmiştir.

Dolar kuru beklentisi:

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,31 TL iken, bu anket döneminde 8,41 TL oldu.

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