Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enver Aysever'e 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür nedeni ile hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Enver Aysever hakkında, 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
 13 Kasım 2020 14:48
+Aa- Yazdır
Enver Aysever'e 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava

Gazeteci Enver Aysever hakkında, sosyal medya hesabında 20 Mart 2020 tarihinde karikatürist Mehmet Birol Çün'ün çizdiği karikatürü paylaştığı gerekçesi ile, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Enver Aysever hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheli Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçunun unsurlarının taşıyan paylaşımlarda bulunduğuna ilişkin ihbar yapıldığı belirtildi.

İhbar üzerine şüpheli hakkında soruşturmaya başlandığı bilgisine yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında araştırma raporu hazırlandığı, raporda, şüphelinin 20 Mart 2020 tarihli sosyal medya paylaşımında ihbara konu suçu işlediği yönünde tespite yer verildiği iddia edildi.

İddianamede, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kolluk güçleri tarafından ifadesinin alındığı, ifadesinde dini ticarete alet edenlere yönelik eleştiri nedeniyle karikatürü paylaştığını söylediği belirtildi.

1.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, somut olayda şüpheli Aysever'in sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu karikatürün içeriği ile dini değerleri aşağılama kastı ile hareket ettiği savunularak, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

KARİKATÜRİST HAKKINDA DA İZMİR'DE DAVA AÇILDI

Enver Aysever hakkında dava açılmasına neden olan karikatürist Mehmet Birol Çün hakkında da İzmir'de dava açıldı.

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Çün'ün çizdiği karikatür ile, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediğini öne sürerek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yayaların üzerine araç süren eski hakim ve savcı oğluna hapis cezası
13 Kasım 2020 15:42		 Adnan Oktar'a istenen hapis cezası belli oldu
13 Kasım 2020 14:30
Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi davasına devam edildi
13 Kasım 2020 13:32		 Dolandırıcılıkla suçlanan 'Fikret Zikret Hoca' beraat etti
13 Kasım 2020 08:27
Başsavcılık, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi
12 Kasım 2020 17:02		 Konya'daki süt banyosu rezaletinde tahliye
12 Kasım 2020 08:49
Karantinayı ihlal eden sanığa 1 ay 20 gün hapis cezası
11 Kasım 2020 20:32		 Cinsel istismar sanığı öğretmene 621 yıl hapis cezası
11 Kasım 2020 19:06
Yılmaz Özdil'e, Hulusi Akar'a hakaretten hapis cezası
11 Kasım 2020 18:08		 Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet
11 Kasım 2020 16:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:13 - Sigara yasağı en çok onlara yaradı16:06 - Anadolu İHL yöneticilerinin ek ders ücretine dair görüş yazısı16:05 - Bakanlık'tan 'Çürük elma' açıklaması: Elmalar imha edildi15:59 - Korona denetiminde ilginç anlar: 'Öğrenciyiz yazmasanız olur mu?'15:57 - Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı15:54 - Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'un testi pozitif çıktı
15:42 - Yayaların üzerine araç süren eski hakim ve savcı oğluna hapis cezası15:36 - Erdoğan: Ekonomi ve hukukta reform dönemi başlatıyoruz15:30 - Dört ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı alındı15:26 - Korana kurallarını hiçe saydılar, 'Miss Uganda' güzelini seçtiler15:23 - Eski uzman çavuş, eşini ve kızını öldürdü, kendisini ihbar etti15:16 - Komşu vazgeçmiyor, akın akın gelip onlarca kutu aspirin alıyorlar!
15:06 - THY'den 65 yaş üstü yolcular için 'bilet' açıklaması15:03 - Belediye Başkanı: 57 personele test yapıldı, 15 pozitif14:52 - Vatandaş ikinci el araç kiralamaya yöneldi14:48 - Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi14:48 - Enver Aysever'e 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava
14:41 - Taciz iddiasıyla soruşturma açılan öğretim görevlisi ihraç edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi
Spor Bakanlığı, 2 bin antrenör alacak
FETÖ'cüler maklube sofrasında yakalandı
Bakan Selçuk'tan tüm sınıflar için okula dönüş sinyali
Bakanlık'tan 'Çürük elma' açıklaması: Elmalar imha edildi
Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 Türkiye Grand Prix 1
hastaneler doldu,hastalar tuvalette ölüyor 2
görevden uzaklaştırma 1
üstünden kamyon geçmiş gibi hissetmek 4
esnek üretim 1
Sizi anlatan şiir 4
Della 2
hes haritlarında şehirlerin kıpkırmızı olması 2
yazarların aç olması 5
ala geyik 1
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 12 Sözleşmeli Blişim Personeli Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ 6. Böl. Müd. Eski hükümlü İşçi Alacak
Kayseri Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam