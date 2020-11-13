Belediye Başkanı: 57 personele test yapıldı, 15 pozitif
Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, belediyede çalışan 57 personele Covid-19 testi yapıldığını bunların 15'nin pozitif çıktığını açıkladı.
|13 Kasım 2020 15:03
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Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, belediyede çalışan 57 personele Covid-19 testi yapıldığını bunların 15'nin pozitif çıktığını açıkladı.
Düzce'nin Beyköy Beldesi belediye Başkanı Osman Kılıç, personelin dörtte birinin korona olduğunu belirterek "Ülkemizi ve Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla belediyemizde çalışan 57 personelimize Covid-19 Testi yaptırılmış olup 15 personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Sonuçları pozitif çıkan personelimiz karantinaya alınmış olup filyasyon ekibine bilgi verilmiştir. Belediyemiz zorunlu hizmetleri Covid-19 tedbirleri kapsamında devam etmektedir. Halkımıza duyurulur" ifadelerinde bulundu.
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