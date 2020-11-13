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Komşu vazgeçmiyor, akın akın gelip onlarca kutu aspirin alıyorlar!

Bilinçsiz kullanılan aspirinin ölümcül olabileceğinin açıklanmasına rağmen, Bulgaristan vatandaşları, aspirinin korona virüs salgınını önlediği iddiasıyla alışverişe gedikleri Edirne'de bu kez sabahın ilk ışıklarıyla eczanelere akın edip 10'larca kutu aspirin aldı.
 13 Kasım 2020 15:16
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Komşu vazgeçmiyor, akın akın gelip onlarca kutu aspirin alıyorlar!

Aspirinin korona virüs salgınını önlediği iddiasını duyan Bulgaristan vatandaşları, pazar alışverişlerinin yanı sıra sağlık harcamalarını da Edirne'den yapmaya başladı. Birçok doktorun 'aspirin ölümcül hastalıklara neden olabilir' açıklamasına rağmen Bulgar vatandaşlar Edirne'de eczanelerde aspirin bırakmadı.

"10'ar 5'er kutu alıyorlar"

Bulgaristan vatandaşlarının coraspin ve aspirin satışlarında patlama yaptığını söyleyen Edirneli Eczacı Umut Öz, önceki zamanlarda bu kadar satış yapmadıklarını belirtti. Bulgaristan vatandaşlarının Edirne halkından daha fazla coraspin ve aspirin aldığına dikkat çeken Öz, gelen kişi 10'ar 5'er kutu alıyor. Arkası hiç kesilmedi halen satmaktayız. Coraspin ve aspirinin yanı sıra grip ilaçlarını da Edirne'den alıyorlar" dedi. Bir diğer eczacı Sevil Özçelik de, "Bilinçli kullanılmadığı zaman her şeyin olduğu gibi aspirinin de zararı vardı" açıklamasında bulundu

Eczaneler Bulgarca yazılarla donatıldı

Edirne'de eczanelerin birçoğu camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Korona virüs tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü. Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği tarafından Bulgarca hazırlanan korona virüs tedbirlerini içeren afişlerde kent merkezinde eczanelere dağıtılıyor.
İhlas Haber Ajansı
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