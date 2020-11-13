Yayaların üzerine araç süren eski hakim ve savcı oğluna hapis cezası
Bakırköy'de cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olan eski hakim ve savcı oğlu G.S.G.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanık Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
|13 Kasım 2020 15:42
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