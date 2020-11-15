Fethiye'de serin bir yer... Yeşil Vadi

Yaz tatilinde Türkiye'de en çok tercih edilen yerlerin başında Fethiye geliyor. Fethiye'de gezilecek çok yer ama size denizden biraz uzakta serinlemek isterseniz diye harika bir nokta öneriyoruz.

YEŞİLVADİ'DE NELER VAR?

Yeşilvadi, Fethiye' nin Yanıklar beldesinde yer alan harika bir tabiat alanı. Aslında buraya verilen isim buradaki bir işletmeden ileri geliyor. Burada dağlardan gelen buz gibi bir çayın kenarında kurulmuş birkaç restoran bulunmakta. Ama bu bölgede dolaşmak için işletmelere girmek zorunda değilsiniz. Yol kenarından dere kenarına inip burada da piknik veya kamp yapabilirsiniz.

Yeşilvadi Restoran

Bölgenin ününü artıran ve cazibe merkezine dönüştüren bu restorana giriş ücretli. Kendine ait otoparkı bulunan restoran aynı zamanda kamping alanı olarak da hizmet veriyor.

Su üzerine yapılmış bentler ile harika havuzlar ortaya çıkmış. Dağdan gelen suyun serinliği ise misafirlerine bir bahar havası sunuyor. Yerden yükseltilmiş kişilere özel köşklerde yemeğinizi yiyebilir, havuzlarda yüzebilirsiniz.

Tesiste yemekler epey lezzetli fakat normalden epey yüksek fiyatlar var. Dışarıda yediklerinizin üzerine ortalama olarak %80 daha koymanız gerekiyor. İçecekler ise direkt olarak iki katı. Çevredeki bir çok noktada fiyatlar Türkiye genelinin üzerinde olduğu için çok da üzerinde durmamak gerek ama yine de pahalı bir işletme burası.

İşletme içerisinde tuvalet ve duş imkanları da mevcut. İçerisinde dolaşırken de bir çok güzellik görebilirsiniz. Alan yürünerek de dolaşılacak bir biçimde dizayn edilmiş. Gittiğinize kesinlikle değecektir. İşletme içerisinde bir de hayvan çeşitliliği var. İnsanlara alışmış kazlar, tavuklar ve tavşanlar görebilirsiniz.

ÇEVRESİNDE GEZİLECEK NOKTALAR

Burada yapacağınız yarım günlük bir gezi size mutlaka yetecektir. Öncesinde veya sonrasında Fethiye'de yüzülecek farklı noktaları deneyimlemek isterseniz yakın mesafede 3 koy bulunmakta;

-Katrancı Koyu

-Günlüklü Koyu

-Katrancı Plajı

YEŞİLVADİ'DE KONAKLAMA

Yeşilvadi' de işletme içerisinde konaklamak isterseniz, çadır kiralayabilir veya kendi çadırınızda kalabilirsiniz. Ücretsiz olarak konaklamak istersenizde işletmenin 500 metre gerisindeki dere kenarında buz gibi suyun kenarında gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz.

Konaklama için çevredeki tatil noktalarından Fethiye merkez veya Göcek tercih bakımından size daha fazla seçenek olacaktır. Ayrıca ikisine de yaklaşık olarak aynı mesafede bulunuyor.

YEŞİLVADİ'YE NASIL GİDİLİR?

Fethiye'den buraya gelen ne yazık ki bir toplu taşıma bulunmuyor. Bu yüzden kendi özel aracınızla gelmeniz gerekmekte. Yeşilvadi'nin çevresindeki noktalara mesafeleri ise şöyle:

- Kayaköy'e 30 km

- Fethiye'ye 19 km

- Ölüdeniz'e 30 km

- Göcek'e 25 km

- Saklıkent Kanyonu'na 62 km

- Marmaris'e 122 km

- Salda Gölü'ne 190 km

- Kaş'a 122 km