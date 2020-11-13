Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'un testi pozitif çıktı
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
|13 Kasım 2020 15:54
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Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Tutuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Tutuk şunları kaydetti:
"Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Rabb'im tüm hastalara şifa versin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanızı istirham ediyorum."
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